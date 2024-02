Bright Scholar Education Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Diskussionen rund um Bright Scholar Education in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Bright Scholar Education gemäß der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bright Scholar Education-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,3 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,91 USD weicht somit um +46,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,49 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+28,19 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bright Scholar Education-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Bright Scholar Education beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert (2,55 Prozent) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bright Scholar Education bei 2,86, was unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent) liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" weist einen Wert von 47,39 auf. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.