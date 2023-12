Bright Scholar Education Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Bild für die Bright Scholar Education-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,47 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,34 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 1,15 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Bright Scholar Education-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Bright Scholar Education aktuell bei 2 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen an, dass Bright Scholar Education weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Bright Scholar Education-Aktie in verschiedenen Kategorien mit unterschiedlichen Bewertungen versehen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.