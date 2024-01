Bright Mountain Media Inc Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung und das Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Bright Mountain Media festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Bright Mountain Media daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Der Kurs von Bright Mountain Media liegt derzeit bei 0,138 USD und ist damit um +25,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +38 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bright Mountain Media liegt bei 39,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 45,13 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher auf "Neutral".

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Bright Mountain Media auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Bright Mountain Media diskutiert. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Dies führt zu dem Befund, dass Bright Mountain Media hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.