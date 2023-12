Bright Mountain Media Inc Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Bright Mountain Media-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,1 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,065 USD, was einem Unterschied von -35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Wert von 0,1 USD einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Bright Mountain Media in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich aktiv gewesen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bright Mountain Media diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls vor allem positive Themen in Bezug auf die Aktie zu beobachten. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Bright Mountain Media-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 71,27 liegt. Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.