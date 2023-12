Bright Mountain Media Inc Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bright Mountain Media heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 8,17 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Dementsprechend erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 28,44 ebenfalls überverkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass Bright Mountain Media über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Bright Mountain Media in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bright Mountain Media bei 0,1399 USD liegt, was einer Entfernung von +39,9 Prozent vom GD200 (0,1 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 0,1 USD, was einen Kursabstand von +39,9 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Kurs der Bright Mountain Media-Aktie als "Gut" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.