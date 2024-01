Bright Mountain Media Inc Aktie: Keine Angst!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Die Analysten von Bright Mountain Media haben die Kommentare und Befunde in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien rund um Bright Mountain Media diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Bright Mountain Media auf 0,1 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,119 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund des +19-prozentigen Abstands zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,1 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" mit einem Abstand von +19 Prozent führt. Die Gesamtbewertung für die technische Analyse lautet somit "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Bright Mountain Media in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Bright Mountain Media liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,4, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf diesem Gesamtbild.