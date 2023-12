Bright Minds Biosciences Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Aktie von Bright Minds Biosciences hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,34 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 1,47 USD, was einem Unterschied von -37,18 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird analysiert, der aktuell bei 1,41 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ähnlich hoch war (+4,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bright Minds Biosciences also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 65,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt der RSI einen Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In den sozialen Medien wurde Bright Minds Biosciences in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch eine negative Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Entwicklung hin, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Sentiments und des Buzz.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus neutralen und negativen Bewertungen für Bright Minds Biosciences.