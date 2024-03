Bright Horizons Family Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktienanalyse der Bright Horizons Family-Aktie zeigt, dass Analysten derzeit eine "Schlecht"-Bewertung abgeben. In den letzten zwölf Monaten wurden keine positiven Bewertungen abgegeben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite fällt auf, dass sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 2,84 Prozentpunkte niedriger ausfällt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Bright Horizons Family-Aktie, basierend auf den Analysen von Analysten, Stimmung, Dividendenrendite und dem RSI.