Bright Horizons Family Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Bright Horizons Family hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 44,6 Prozent verzeichnet, was 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" erreichte eine mittlere Rendite von 35,9 Prozent, wobei Bright Horizons Family mit 8,7 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten bewerten die Aktie von Bright Horizons Family langfristig als "Neutral". Von 18 Analysten ergaben sich 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 88 USD, was einer Erwartung von -7,27 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Bright Horizons Family zeigt einen Wert von 59,92 Punkten auf 7-Tage-Basis, was auf eine neutrale Position hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 36,89, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.