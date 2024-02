Bright Horizons Family Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Bright Horizons Family hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 52,35 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem durchschnittlichen Ergebnis für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich dazu erzielte die "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche eine mittlere Rendite von -9,08 Prozent, während Bright Horizons Family mit 61,43 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden von insgesamt 3 Analystenbewertungen 2 als "Gut", keine als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 88 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -20,63 Prozent vom letzten Schlusskurs (110,87 USD) fallen könnte. Daher ist die daraus resultierende Empfehlung "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Bright Horizons Family derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Fundamental betrachtet weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit einen Wert von 58,83 auf, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.