Bright Horizons Family Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Bright Horizons Family-Aktie wurde kürzlich von Analysten mit verschiedenen Bewertungen versehen. Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend gut entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 90,46 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 96,68 USD liegt. Beide Werte liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 110,87 USD, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche hat Bright Horizons Family in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 52,35 Prozent erzielt, was einer Outperformance von 61,24 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 61,51 Prozent über dem Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Bright Horizons Family jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist.

Die Bewertungen von Analysten sind gemischt, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose für die Aktie liegt bei 88 USD, was ein mögliches Abwärtspotenzial von 20,63 Prozent bedeutet.

Insgesamt erhält Bright Horizons Family also eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.