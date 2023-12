Bright Horizons Family Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Bright Horizons Family-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 32, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 33,08 nahezu unverändert und bestätigt das neutrale Rating. Die Analyse des RSI ergibt daher insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Bright Horizons Family-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Bright Horizons Family derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Bright Horizons Family-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,19 einen Wert über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einer negativen Einschätzung aufgrund der als "teuer" geltenden Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien.