Bright Horizons Family Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das zur Bestimmung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet wird. Für Bright Horizons Family wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,08 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 33,08 ebenfalls neutral, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für das Wertpapier führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Bright Horizons Family bei 0 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Von den 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bright Horizons Family-Aktie sind 2 positiv, 0 neutral und 1 negativ. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 88 USD, was auf einen möglichen Rückgang der Aktie um -3,65 Prozent hindeutet, und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Stimmungsbild für Bright Horizons Family hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Während das Interesse an dem Unternehmen zugenommen hat, wurde in den sozialen Medien eine tendenziell negative Stimmung festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Bright Horizons Family somit ein "Schlecht"-Rating.