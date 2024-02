Bright Future Technology Holdings  Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Bright Future-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei eine Abweichung von -24,4 Prozent festgestellt wurde. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) deutet auf eine negative Abweichung hin. Insgesamt erhält die Bright Future-Aktie daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist, sowohl in Bezug auf die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung. Somit erhält die Aktie von Bright Future bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Bright Future von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Stimmung auf Anleger-Ebene führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

