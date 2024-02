Bright Dairy, Food Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Bright Dairy & Food hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -21,22 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bright Dairy & Food eine Outperformance von +6,88 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -21,37 Prozent, wobei Bright Dairy & Food um 7,03 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Bright Dairy & Food. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Auf Basis statistischer Auswertungen großer historischer Datenmengen ergab sich in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufsignalen, mit 3 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Bright Dairy & Food wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie um -8,73 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +4,6 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".