Bright Dairy, Food Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Bright Dairy & Food liegt bei 96,97, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 72,97, was ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Bright Dairy & Food beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet ebenfalls auf eine negative Bewertung hin. Die Aktie erhält daher eine "schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bright Dairy & Food bei 10,43 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 9 CNH aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "schlecht"-Signal.

In den letzten zwei Wochen wurde über Bright Dairy & Food besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Heute erhält die Aktie eine "gut"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes und automatischer Analysen, die vor allem positive Signale im Vordergrund sehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine "schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse.