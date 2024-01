Bright Dairy, Food Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Bright Dairy & Food zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,28 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,73 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,08 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 9,21 CNH, was einen Abstand von -5,21 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Bright Dairy & Food in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Bright Dairy & Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -10,35 Prozent gefallen sind, liegt die Aktie um -7,99 Prozent zurück. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -10,55 Prozent, und Bright Dairy & Food lag um 7,78 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Bright Dairy & Food als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 73,47 liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.