Bright Dairy, Food Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bright Dairy & Food als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bright Dairy & Food-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,15, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,97, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Bright Dairy & Food-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils negativ waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Bright Dairy & Food in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse wurde zusätzlich durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (3 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit ergibt sich die Einschätzung, dass Bright Dairy & Food hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich Bright Dairy & Food hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Bright Dairy & Food in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Bright Dairy & Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -20,13 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Bright Dairy & Food eine Outperformance von +5,78 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,24 Prozent im letzten Jahr, und Bright Dairy & Food lag 5,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.