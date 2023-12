BrightView Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse der Brightview-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 7,12 USD verläuft. Dies ergibt die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 8,18 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +14,89 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,49 USD, was einer Differenz von +9,21 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund daher "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brightview bei 48,17 liegt. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel von 53,91 und daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Auf dieser Basis erhält Brightview eine "Gut"-Empfehlung.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche zeigt, dass Brightview in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,46 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 2,58 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,89 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Brightview jedoch um 124,88 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Brightview insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Von insgesamt 1 Analystenbewertung gibt es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 7,9 USD, was ein Abwärtspotenzial von -3,42 Prozent bedeutet. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt erhält Brightview damit eine "Neutral"-Bewertung.