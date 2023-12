BrightView Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Brightview-Aktie hat in letzter Zeit eine geringe Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,25 % wird dies als "Schlecht" eingestuft. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von 18,46 % erzielt, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" eine Underperformance von -55,38 % bedeutet, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt ebenfalls negative Ausprägungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Bereich der technischen Analyse wird jedoch eine positive Bewertung abgegeben. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (7,09 USD) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,44 USD) zeigen eine positive Differenz zum aktuellen Schlusskurs (8,27 USD), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt kann die Brightview-Aktie aufgrund der geringen Dividendenrendite, der Underperformance im Branchenvergleich und der negativen Ausprägungen im Sentiment-Bereich als "Schlecht" eingestuft werden. Lediglich in der technischen Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.