BrightView Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Brightview heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 1,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Brightview überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, zeigt aber auch, dass Brightview überverkauft ist (Wert: 29,91), und erhält daher auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Brightview-Wertpapier in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Brightview im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,46 Prozent erzielt, was jedoch 8,17 Prozent unter dem Durchschnitt von 26,63 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 73,93 Prozent, wobei Brightview aktuell 55,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brightview liegt bei 48, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 53,84) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien ist Brightview damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Brightview wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Brightview auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.