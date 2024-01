BrightView Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung und das Interesse an Brightview in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verbessert, was auf positive Entwicklungen hindeutet. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Im Branchenvergleich konnte Brightview in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,46 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +10,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche entspricht. Im Sektorvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt Brightview mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 %. Daher wird die Einstufung in Bezug auf die Dividende als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird Brightview als "Neutral" eingestuft, da der RSI-Wert weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Brightview daher von uns eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien, eine "Neutral"-Bewertung im Branchenvergleich und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.