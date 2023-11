BrightView Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Brightview-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,01 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7,58 USD (+8,13 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Bei einer kürzeren Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 7,4 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (+2,43 Prozent) und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Brightview-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsaktivität aufweist, was auf eine positive Stimmung hinweist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich in diesem Punkt für Brightview die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Brightview in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,21 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 103,53 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -124,74 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Brightview um 52,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Brightview-Aktie von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Insgesamt ergibt sich also, dass die Brightview-Aktie gemäß der technischen Analyse und des Branchenvergleichs mit einem "Gut"-Rating bewertet wird, während das Sentiment und die Dividendenpolitik zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.