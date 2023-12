BrightView Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Brightview beträgt das aktuelle KGV 48, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" mit einem durchschnittlichen KGV von 53 als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Brightview wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vor allem negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich hat Brightview in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen erzielt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch um 125,99 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Brightview-Aktie zeigt eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 47,41 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 45,87, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

