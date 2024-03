BrightView Aktie: Die Bären zittern!

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet verschiedene Faktoren, darunter auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Brightview zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten recht gering war. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Analysten sehen die Aktie von Brightview ebenfalls langfristig positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Auch für den letzten Monat ergab die Analyse 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was insgesamt als "Gut" bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einer Erwartung von 4,99 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen über Brightview in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich negative Meinungen und Stimmungen in den letzten Wochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor hat Brightview im letzten Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.