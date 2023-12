BrightPath Biotherapeutics Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Brightpath Biotherapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 136,72 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 84 JPY, was einem Unterschied von -38,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,88 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs von -24,24 Prozent ein "Schlecht"-Rating.

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergibt eine eher neutrale Bewertung für Brightpath Biotherapeutics in den letzten zwei Wochen. Die meisten Diskussionen waren neutral und führten insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse ergibt zudem, dass die Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 86,67 als überkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 81 deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussionsintensität eine neutrale Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf diesen Kriterien.