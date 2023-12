Brigadier Gold Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die kanadische Bergbaugesellschaft Brigadier Gold hat in Bezug auf die gezahlte Dividende und den aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Brigadier Gold festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Brigadier Gold liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch für 25 Tage ergibt ein neutrales Rating.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für Brigadier Gold sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das Stimmungsbild, den RSI und das Anleger-Sentiment eine neutrale bis negative Bewertung.