Brigadier Gold Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Für die Brigadier Gold-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Brigadier Gold.

Die Dividendenrendite der Brigadier Gold-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,83). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Brigadier Gold haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Brigadier Gold in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Brigadier Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,22 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Brigadier Gold ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.