Bridgford Foods Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bridgford Foods weist ein KGV von 25,94 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,5. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Bridgford Foods besonders positiv diskutiert, mit sieben positiven Tagen und keine negativen Diskussionen. Das Stimmungsbarometer zeigt größtenteils neutrale Einstellungen an drei Tagen. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Bridgford Foods beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,09%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Bridgford Foods als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 43,59 und der RSI25 für 25 Tage beträgt 36,45, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.