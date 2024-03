Bridgford Foods Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Bridgford Foods-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 11,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,57 USD, was einem Unterschied von -4,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (10,86 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,67 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Bridgford Foods-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Bridgford Foods momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,21 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgford Foods bei 29,21 liegt, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (29,77) ist. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Bridgford Foods in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.