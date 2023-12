FREYR Battery Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Meinungen und Diskussionen über Freyr Battery in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um den Titel hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und hält die Aktie von Freyr Battery in Bezug auf die Anlegerstimmung für angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Freyr Battery liegt bei 54,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 46,09, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hinweist. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen im Internet deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Freyr Battery war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Freyr Battery-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 566,67 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher ebenfalls "Gut". Insgesamt erhält Freyr Battery von den Analysten ein "Gut"-Rating.