Bridgewater Bancshares Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Bridgewater Bancshares hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor deutlich schlechter entwickelt. Mit einer Rendite von -32,64 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch innerhalb der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite mit 33,6 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Bridgewater Bancshares in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den roten Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bridgewater Bancshares-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 36,66) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 10,28 USD beträgt, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,55 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Aktie mit +22,08 Prozent über dem GD200 und mit +10,18 Prozent über dem GD50 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".