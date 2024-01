Bridgewater Bancshares Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgewater Banc":

Das Anleger-Sentiment für die Bridgewater Bancshares war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Diskussionen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Die Gesamtbewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer ist daher ebenfalls "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 12,75 USD der Bridgewater Bancshares um +12,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit +24,15 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Bridgewater Bancshares im Vergleich zur Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 138,97 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite im Finanzsektor erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -32,64 Prozent, was 43,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 1,51 Prozent, und Bridgewater Bancshares liegt derzeit 34,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.