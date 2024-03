Bridgewater Bancshares Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgewater Banc":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Bridgewater Bancshares zeigte sich in diesem Zusammenhang eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen für Bridgewater Bancshares abgegeben. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als positiv eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 36,8 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine gute Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bridgewater Bancshares zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Bridgewater Bancshares im Vergleich zur Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung schlecht ab, da sie eine Dividendenrendite von 0 % aufweisen, was 138,32 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Bridgewater Bancshares basierend auf den genannten Kriterien.