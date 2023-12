Bridgestone Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die Aktie von Bridgestone wird momentan mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,61 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,39 liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Bridgestone-Aktie in den letzten Monaten gering war. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert in diesem Bereich.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Bridgestone in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,44 Prozent gezeigt. Im Branchenvergleich ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bridgestone-Aktie um 3,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Situation, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen Bridgestone in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating, basierend auf fundamentalen, sentimentalen, branchenvergleichenden und technischen Kriterien.