Bridgestone Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse von Bridgestone-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 6381 JPY über dem längerfristigen Durchschnitt von 5905,43 JPY liegt, was einer Abweichung von 8,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6182,94 JPY, was einer Abweichung von 3,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bridgestone auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Bridgestone in sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt überwiegend positive Themen in den Diskussionen. Die Analyse ergab 2 negative und 5 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bridgestone weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bridgestone derzeit eine Rendite von 3,19 % auf, die nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,88 % liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.