Bridgestone Aktie: Das ist erstaunlich

Die Dividendenrendite von Bridgestone liegt derzeit bei 3,33 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 2,09 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -1,3 Prozent ein "Neutral"-Rating in der kurzfristigen Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte Bridgestone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 32,24 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,47 Prozent. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Bridgestone mit einer Rendite von 9,98 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Bridgestone eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.