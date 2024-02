Bridgestone Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Aktienkurs von Bridgestone zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 38,02 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche der letzten 12 Monate beträgt 40,07 Prozent, wobei Bridgestone mit 2,05 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert der Bridgestone liegt bei 36,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bridgestone in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. In Bezug auf die Intensität der Beiträge wurde jedoch eine erhöhte Diskussion über Bridgestone festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien basiert, zeigt, dass Bridgestone in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Bridgestone insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.