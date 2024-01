Bridgestone Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die Aktie von Bridgestone gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da es mit 11,3 insgesamt 22 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", welcher 14,5 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Bridgestone-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt aktuell 5760,81 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6127 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,36 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält Bridgestone daher eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 5972,4 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt bei ähnlichen +2,59 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bridgestone auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Bridgestone in den sozialen Medien, was auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hinweist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem zeigen die Intensität und Häufigkeit der Beiträge, dass Bridgestone mehr Aufmerksamkeit erhält als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Bridgestone in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 36,65 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -7,88 Prozent führt. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Bridgestone bei 7,47 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.