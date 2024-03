Bridgestone Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen und Bewertungen führen. Bei Bridgestone wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5929,71 JPY, während der Aktienkurs bei 6251 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,42 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 6234,32 JPY, was einer Abweichung von +0,27 Prozent entspricht und die Aktie als "neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bridgestone liegt bei 68,68, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,95, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "neutral".

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone bei 12,47, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,1 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.