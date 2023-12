Bridgestone Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Der Aktienkurs von Bridgestone verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 30,32 Prozent, was einer Underperformance von -11,44 Prozent für Bridgestone entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Bridgestone um 0,26 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird Bridgestone in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Bridgestone von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, und die Redaktion hat 4 positive Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone beträgt 11,61, was unter dem Branchendurchschnitt von 19 Prozent liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen KGV-Wert von 14,39 auf. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Einschätzung der Aktiendynamik und zeigt, dass der RSI von Bridgestone bei 65,03 liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,13, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".