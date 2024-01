Bridgestone Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Im Branchenvergleich verzeichnete Bridgestone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,76 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -7,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 21,14 Prozent, wobei Bridgestone um 7,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie neutral bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 3,33 Prozent liegt Bridgestone nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der "Automatische Komponenten"-Branche. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung als Investment.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Bridgestone-Aktie anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,85 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 52,5, was bedeutet, dass Bridgestone weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Bridgestone eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bridgestone festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Bridgestone für diesen Punkt daher ein "Gut" als Bewertung.