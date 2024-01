Bridgestone Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Dividendenrendite von Bridgestone beträgt derzeit 3,33 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,09 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In den letzten 12 Monaten hat Bridgestone eine Performance von 28,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 31,99 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,22 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 19,06 Prozent, und Bridgestone lag 9,71 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Bridgestone liegt bei 61,8 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 53,55 auf 25-Tage-Basis. Dies zeigt an, dass Bridgestone weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt. Die Aktivität der Diskussionen über die Aktie von Bridgestone im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bridgestone weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Bridgestone in Bezug auf die Dividendenrendite, den Aktienkursvergleich, den RSI und das Stimmungsbild jeweils eine neutrale Bewertung.