Bridgestone Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bridgestone als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 36,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 50,55 aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Bridgestone überwiegend positiv sind. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt wurden neun positive und keine negativen Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone bei 11,61, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bridgestone-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5709,75 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 6001 JPY, was einen Unterschied von +5,1 Prozent ausmacht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5913,72 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Bridgestone sowohl aus Sicht des RSI, der Anlegerstimmung, der fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse als "Gut" bewertet wird.