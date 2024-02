Bridgestone Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Bridgestone schüttet eine Dividendenrendite von 3,19 % aus, was 0,22 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,96 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone bei 12,15 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 14,6. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt ein Branchenvergleich, dass Bridgestone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,47 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 37,8 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -4,34 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Bridgestone jedoch mit einer Rendite von 21,48 Prozent um 11,98 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bridgestone bei 5807,1 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6420 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,55 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 6056,5 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +6 Prozent ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.