Bridgestone Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Bridgestone wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 12,47 liegt sie insgesamt 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der bei 13 liegt. Folglich erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Bridgestone-Aktie von 6452 JPY mit einer Entfernung von +9,08 Prozent vom GD200 (5914,73 JPY) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6201,6 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,04 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bridgestone-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Bridgestone im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 38,02 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 39,58 Prozent, wobei Bridgestone mit 1,56 Prozent darunter liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte bei Bridgestone in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bridgestone daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.