Bridgestone Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Bridgestone wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu ermitteln. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 5720,57 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5840 JPY (-2,09 Prozent) liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 5916,98 JPY liegt und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen zudem ein Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, wodurch das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Gut" eingeschätzt wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Bridgestone mit einer Rendite von 18,88 Prozent etwas unter dem Durchschnitt. In der "Automatische Komponenten"-Branche kommt die Aktie auf eine Rendite von 13,01 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Für Anleger, die in die Aktie von Bridgestone investieren möchten, ist die Dividendenrendite von 3,33 % zu berücksichtigen. Diese liegt leicht über dem Branchendurchschnitt und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.