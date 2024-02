Bridgestone Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der Bridgestone-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,2, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Bridgestone.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bridgestone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5881,71 JPY. Der letzte Schlusskurs von 6300 JPY weicht um +7,11 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 6152,18 JPY, was einer Abweichung von +2,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Das Dividendenverhältnis zur Aktienkurs bei Bridgestone beträgt aktuell 3, was eine positive Differenz von +0,3 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" bedeutet. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Bridgestone. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bridgestone wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.