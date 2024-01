Bridgestone Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bridgestone als Neutral-Titel eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bridgestone-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein Wert für den RSI25 von 44,39, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Bridgestone positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen rund um Bridgestone in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut" Bewertung. Insgesamt wird Bridgestone hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone mit 11,3 unter dem Branchendurchschnitt von 22 Prozent in der Branche "Automatische Komponenten" mit einem Wert von 14,58. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Bridgestone festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird Bridgestone daher auch auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.