Bridgestone Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Bridgestone in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Bridgestone deutlich weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Deshalb erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating insgesamt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone bei 12,47, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,03 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Bridgestone eine Dividendenrendite von 3,19 % aus, was 0,24 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt der Branche "Automatische Komponenten". Dies führt zu einer neutralen Einstufung aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bridgestone um mehr als 17 Prozent darüber. Die Branche "Automatische Komponenten" erreichte eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 38,28 Prozent, wobei Bridgestone mit 0,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.